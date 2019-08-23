Вести Кремля: Захарова "метит" на кресло Кадырова. Когда умрет Путин
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23 августа – Мария Захарова начала изучать лезгинку и пить 100 граммов. А это значит, что уже вскоре она может стать руководителем какой-либо страны. Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ – 73 года. И это хорошо, потому что тогда среднестатистическому Путину осталось меньше 7 лет.
Также в выпуске:
"Демократические" выборы в России.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 23 августа 2019:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
ЦИК официально зарегистрировала новых депутатов, теперь таких – 395: списоксегодня , 01:33
-
Они понимали ее по-другому, – Кравчук объяснил, почему коммунисты проголосовали за независимость23 августа , 23:22
-
Главные новости 23 августа: новые кандидаты в Кабмин, ДТП с участием тещи Притулы и День флага23 августа , 22:50
Комментарии