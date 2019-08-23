Вести Кремля: Захарова "метит" на кресло Кадырова. Когда умрет Путин

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23 августа – Мария Захарова начала изучать лезгинку и пить 100 граммов. А это значит, что уже вскоре она может стать руководителем какой-либо страны. Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ – 73 года. И это хорошо, потому что тогда среднестатистическому Путину осталось меньше 7 лет.

Также в выпуске: "Демократические" выборы в России. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 23 августа 2019: