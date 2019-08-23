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      Вести Кремля: Захарова "метит" на кресло Кадырова. Когда умрет Путин

      276 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23 августа – Мария Захарова начала изучать лезгинку и пить 100 граммов. А это значит, что уже вскоре она может стать руководителем какой-либо страны. Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ – 73 года. И это хорошо, потому что тогда среднестатистическому Путину осталось меньше 7 лет.

      Также в выпуске:

      "Демократические" выборы в России.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 23 августа 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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