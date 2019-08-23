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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін

      Вєсті Кремля 279 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 серпня – Марія Захарова почала вивчати лезгінку та пити 100 грамів. А це значить, що вже незабаром вона може стати керівницею якоїсь країни. Середня тривалість життя чоловіків у РФ – 73 роки. І це добре, бо тоді середньостатистичному Путіну залишилося менше за 7 років.

      Також у випуску:

      "Демократичні" вибори у Росії.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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