Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 серпня – Марія Захарова почала вивчати лезгінку та пити 100 грамів. А це значить, що вже незабаром вона може стати керівницею якоїсь країни. Середня тривалість життя чоловіків у РФ – 73 роки. І це добре, бо тоді середньостатистичному Путіну залишилося менше за 7 років.
Також у випуску:
"Демократичні" вибори у Росії.
Джерело: 24 канал
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