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      Вести Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гитлера. Замена для Собчак

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 января – у Маши Захаровой проблемы с английским. Недавно какой-то не очень квалифицированный переводчик перевел так, что она увидела Бандеру там, где его не было. Звезда "Дома 2" Алена Водонаева сделала скандальное заявление, которым легко может спутать планы Путина по увеличению рождаемости.

      Также в выпуске:

      Володина ответственность.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 24 января:

       

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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