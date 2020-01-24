Вести Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гитлера. Замена для Собчак

В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 января – у Маши Захаровой проблемы с английским. Недавно какой-то не очень квалифицированный переводчик перевел так, что она увидела Бандеру там, где его не было. Звезда "Дома 2" Алена Водонаева сделала скандальное заявление, которым легко может спутать планы Путина по увеличению рождаемости.

Также в выпуске: Володина ответственность. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 24 января: