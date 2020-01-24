Вєсті Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гітлера. Заміна для Собчак
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 січня – у Маши Захарової проблеми з англійською. Нещодавно якийсь не дуже кваліфікований перекладач наперекладав так, що вона побачила Бандеру там, де його не було. Зірка "Дому 2" Альона Водонаєва зробила скандальну заяву. Якою легко може сплутати плани Путіна по збільшенню народжуваності.
Також у випуску:
Володіна відповідальність.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 січня:
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