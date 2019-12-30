Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" по 30 декабря – спикер российского МИД поделилась впечатлениями от "дипломатической" вечеринки и показала, как надо развлекаться. Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, которая предусматривает полную самообеспеченность основной сельскохозяйственной продукцией.

Также в выпуске: Самара не для Элтона.