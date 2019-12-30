Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" по 30 декабря – спикер российского МИД поделилась впечатлениями от "дипломатической" вечеринки и показала, как надо развлекаться. Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, которая предусматривает полную самообеспеченность основной сельскохозяйственной продукцией.
Также в выпуске:
Самара не для Элтона.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 годасегодня , 20:05
-
Что изменится в январе: увеличение минимальной зарплаты, налоги для ФЛП и штрафы для евробляхсегодня , 19:32
-
Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видеосегодня , 18:29
Комментарии