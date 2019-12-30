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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России

      Вести Кремля 57 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" по 30 декабря – спикер российского МИД поделилась впечатлениями от "дипломатической" вечеринки и показала, как надо развлекаться. Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, которая предусматривает полную самообеспеченность основной сельскохозяйственной продукцией.

      Также в выпуске:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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