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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Вєсті Кремля: Захарову відкачали після корпоративу. Ізоляція Росії
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Вєсті Кремля: Захарову відкачали після корпоративу. Ізоляція Росії

      430 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня – спікер російського МЗС поділилася враженнями від "дипломатичної" вечірки і показала, як треба розважатись. Володимир Путін затвердив нову Доктрину продовольчої безпеки країни, яка передбачає повну самозабезпеченість основною сільськогосподарською продукцією.

      Також у випуску:

      Самара не для Елтона

      Дивіться повне відео програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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