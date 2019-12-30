Вєсті Кремля: Захарову відкачали після корпоративу. Ізоляція Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня – спікер російського МЗС поділилася враженнями від "дипломатичної" вечірки і показала, як треба розважатись. Володимир Путін затвердив нову Доктрину продовольчої безпеки країни, яка передбачає повну самозабезпеченість основною сільськогосподарською продукцією.

Також у випуску: Самара не для Елтона Дивіться повне відео програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня 2019: