Вєсті Кремля: Захарову відкачали після корпоративу. Ізоляція Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня – спікер російського МЗС поділилася враженнями від "дипломатичної" вечірки і показала, як треба розважатись. Володимир Путін затвердив нову Доктрину продовольчої безпеки країни, яка передбачає повну самозабезпеченість основною сільськогосподарською продукцією.
Також у випуску:
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Дивіться повне відео програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня 2019:
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