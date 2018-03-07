Вести Кремля. Занимательная ономастика Минобороны России. Мячики Путина

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 06.03 – как корабль назовешь – так он и поплывет. Эта аксиома, как не странно, абсолютно не касается российской военной техники. Потому что там с названиями – и зверинец, и клумба, и вообще черт знает что. Все знают, что Путин первоклассный политический жонглер. Но вот в спорте с жонглированием у него очень туго.

Также в выпуске: Смертельная инициатива коммунистов. За акцию против Путина взялся Роскомнадзор.