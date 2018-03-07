Вєсті Кремля. Цікава ономастика Міноборони Росії. М'ячики Путіна
Вєсті Кремля 12:18, 7 березня 701 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 06.03 – як корабель назвеш – так він і попливе. Ця аксіома, як не дивно, абсолютно не стосується російської військової техніки. Бо там з назвами – і звіринець, і клумба, і взагалі чорт знає що. Всі знають, що Путін першокласний політичний жонглер. Та от у спорті з жонглюванням у нього дуже туго. І щоб виправити це, в нього лишилось якихось 100 днів.
Також у випуску:
Смертельна ініціатива комуністів.
За акцію проти Путіна взявся Роскомнадзор.
Джерело: 24 Канал
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