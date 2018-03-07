Вєсті Кремля. Цікава ономастика Міноборони Росії. М'ячики Путіна

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 06.03 – як корабель назвеш – так він і попливе. Ця аксіома, як не дивно, абсолютно не стосується російської військової техніки. Бо там з назвами – і звіринець, і клумба, і взагалі чорт знає що. Всі знають, що Путін першокласний політичний жонглер. Та от у спорті з жонглюванням у нього дуже туго. І щоб виправити це, в нього лишилось якихось 100 днів.

Також у випуску: Смертельна ініціатива комуністів. За акцію проти Путіна взявся Роскомнадзор.