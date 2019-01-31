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      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина

      Вести Кремля 10 Читати новину українською

      В выпуске "Вести Кремля" за 31 января – шестая заповедь в РФ – возлюби Рамзана, как самого себя. Поэтому убийцей на России быть можно, пока следуешь главной заповеди – не переходи дорогу Кадырову. За время правления в России прозвищ у Путина накопилось множество – Пиня, Плешивый, Дед, Красное Солнышко и Ху*ло.И вот к коллекции президента РФ добавился еще один экземпляр– Победин Побед Победович

      Также в выпуске:

      Рыжий депутат госдумы Виталий Милонов требует запретить в России кальяны, хотя сам что-то курит.

      У главы "Газпрома" Миллера нашли царь-квартиру.

      Теги: Рамзан Кадыров Вести Кремля Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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