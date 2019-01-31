Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина

В выпуске "Вести Кремля" за 31 января – шестая заповедь в РФ – возлюби Рамзана, как самого себя. Поэтому убийцей на России быть можно, пока следуешь главной заповеди – не переходи дорогу Кадырову. За время правления в России прозвищ у Путина накопилось множество – Пиня, Плешивый, Дед, Красное Солнышко и Ху*ло.И вот к коллекции президента РФ добавился еще один экземпляр– Победин Побед Победович

Также в выпуске: Рыжий депутат госдумы Виталий Милонов требует запретить в России кальяны, хотя сам что-то курит. У главы "Газпрома" Миллера нашли царь-квартиру.