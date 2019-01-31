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      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна

      Вєсті Кремля 256 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 31 січня – шоста заповідь у РФ – возлюби Рамзана, як самого себе. Тому вбивцею на Росії бути можна, доки дотримуєшся головної заповіді – не переходь дороги Кадирову. За час тронування у Росії прізвиськ у Путіна назбиралось безліч – Пиня, Плєшивий, Дєд, Красноє Солнишко і Ху*ло. І от до колекції президента РФ додався ще один екземпляр – Побєдін Побєд Побєдович.

      Також у випуску:

      Рудий депутат держдуми Віталій Мілонов вимагає заборонити в Росії кальяни, хоча сам щось курить.

      У голови "Газпрому" Мілера знайшли царь-квартиру.

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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