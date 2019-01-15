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      Вести Кремля: Зарплата Пыни. 15 сантиметров Путина

      Вести Кремля 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 15 января – Пыня очень любит цифры. Просто жить без них не может, поэтому каждое общение с народом начинает с них. Но, если речь идет о его состоянии, то у него резко прогрессирует амнезия. Телеведущая и звезда Instagram прокомментировала все пикантные плюсы и минусы Президента РФ Владимира Путина. Спойлер: он от этого не в восторге.

      Также в выпуске:

      Богатые тоже воруют.

      Русский Рай на Земле.

      ТВ-зависимость.

       

      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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