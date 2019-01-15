Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 15 січня – Пиня дуже любить цифри. Просто жити без них не може, тому кожне спілкування з народом починає з них. Але, якщо мова йде про його статки, то в нього різко прогресує амнезія. Телеведуча та зірка Instagram прокоментувала усі пікантні плюси та мінуси Президента РФ Володимира Путіна. Спойлер: він від того не у захваті.

Також у випуску: Багаті теж крадуть. Російський Рай на Землі. ТВ-залежність.