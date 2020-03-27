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      Вести Кремля: Затмение Глобы. РПЦ вирусов не боится

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 27 марта – коронавирус немилосерден даже ко звездам. Российский астролог Павел Глоба заявил, что 3 знака зодиака могут не бояться инфекции. РПЦ "с пониманием" отнеслась к призыву властей не посещать храмы. Закрывать их, конечно, не стала.

      Также в выпуске:

      Путин – вирусолог.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России РПЦ Вести Кремля
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