Вести Кремля: Затмение Глобы. РПЦ вирусов не боится
В выпуске программы "Вести Кремля" за 27 марта – коронавирус немилосерден даже ко звездам. Российский астролог Павел Глоба заявил, что 3 знака зодиака могут не бояться инфекции. РПЦ "с пониманием" отнеслась к призыву властей не посещать храмы. Закрывать их, конечно, не стала.
Также в выпуске:
Путин – вирусолог.
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