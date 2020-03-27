Вєсті Кремля: Затемнення Глоби. РПЦ вірусів не боїться
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 березня – коронавірус немилостивий навіть до зірок. Російський астролог Павло Глоба заявив, що 3 знаки зодіаку можуть не боятися інфекції. РПЦ "з розумінням" поставилась до заклику влади не відвідувати храми. Зачиняти їх, звісно, не стала.
Також у випуску:
Путін – вірусолог.
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