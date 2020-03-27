Вєсті Кремля: Затемнення Глоби. РПЦ вірусів не боїться

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 березня – коронавірус немилостивий навіть до зірок. Російський астролог Павло Глоба заявив, що 3 знаки зодіаку можуть не боятися інфекції. РПЦ "з розумінням" поставилась до заклику влади не відвідувати храми. Зачиняти їх, звісно, не стала.

Також у випуску: Путін – вірусолог.