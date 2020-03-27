23:11
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Вєсті Кремля: Затемнення Глоби. РПЦ вірусів не боїться

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 березня – коронавірус немилостивий навіть до зірок. Російський астролог Павло Глоба заявив, що 3 знаки зодіаку можуть не боятися інфекції. РПЦ "з розумінням" поставилась до заклику влади не відвідувати храми. Зачиняти їх, звісно, не стала.

      Також у випуску:

      Путін – вірусолог.

      Холостяк 10 сезон: всі учасниці шоу
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії РПЦ Вєсті Кремля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:22 Журналісти впіймали Княжицького та Синютку на брехні
      Андрій Шляхтін
      сьогодні , 22:26 Головні новини 27 березня: арешт Кожари, очільнику МОЗ Ємцю шукають заміну
      Андрій Шляхтін
      сьогодні , 12:57 Нафта й акції дорожчають, золото і долар падають: що відбувається на фінансових ринках
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 22:00 До тих, хто керує. Чому не можна урізати бюджет на культуру
      Даша Малахова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук