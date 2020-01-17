Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой

В выпуске программы "Вести Кремля" за 17 января – у нового российского Сталина появился свой Берия с богатой второй половинкой. Жена Мишустина за девять лет заработала 790 миллионов рублей. Как она это сделала – до сих пор неизвестно. Мастодонты русского телевидения умирают. "Смехопанорама", "Сам себе режиссер" и даже "Утренняя Почта", больше не будут выходить в эфире.

Также в выпуске: Российским "зекам" запретили заказывать книги на OZON. "Россельхознадзор" обезвредили особо опасного преступника – 12,5 килограммов груш. Смотрите программу "Вести Кремля" за 17 января 2020: