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      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой

      66 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 17 января – у нового российского Сталина появился свой Берия с богатой второй половинкой. Жена Мишустина за девять лет заработала 790 миллионов рублей. Как она это сделала – до сих пор неизвестно. Мастодонты русского телевидения умирают. "Смехопанорама", "Сам себе режиссер" и даже "Утренняя Почта", больше не будут выходить в эфире.

      Также в выпуске:

      Российским "зекам" запретили заказывать книги на OZON.

      "Россельхознадзор" обезвредили особо опасного преступника – 12,5 килограммов груш.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 17 января 2020:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Михаил Мишустин Новости России
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