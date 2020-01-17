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      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 січня – у нового російського Сталіна з'явився свій Берія з багатою другою половинкою. Дружина Мішустіна за дев'ять років заробила 790 мільйонів рублів. Як вона це зробила – досі невідомо. Мастодонти російького телебачення вмирають. "Сміхопанорама", "Сам собі режисер" і навіть "Утренняя Почта", більше не виходимуть в ефірі.

      Також у випуску:

      Російським "зекам" заборонили замовляти книги на OZON. 

      "Россельхознадзор" знешкодили особливо небезпечного злочинця – 12,5 кілограмів груш. 

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 17 січня 2020:

       

      Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини
      сьогодні
      815
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Михайло Мішустін Вєсті Кремля
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