Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 січня – у нового російського Сталіна з'явився свій Берія з багатою другою половинкою. Дружина Мішустіна за дев'ять років заробила 790 мільйонів рублів. Як вона це зробила – досі невідомо. Мастодонти російького телебачення вмирають. "Сміхопанорама", "Сам собі режисер" і навіть "Утренняя Почта", більше не виходимуть в ефірі.

Також у випуску: Російським "зекам" заборонили замовляти книги на OZON. "Россельхознадзор" знешкодили особливо небезпечного злочинця – 12,5 кілограмів груш. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 17 січня 2020: