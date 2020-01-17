Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 січня – у нового російського Сталіна з'явився свій Берія з багатою другою половинкою. Дружина Мішустіна за дев'ять років заробила 790 мільйонів рублів. Як вона це зробила – досі невідомо. Мастодонти російького телебачення вмирають. "Сміхопанорама", "Сам собі режисер" і навіть "Утренняя Почта", більше не виходимуть в ефірі.
Також у випуску:
Російським "зекам" заборонили замовляти книги на OZON.
"Россельхознадзор" знешкодили особливо небезпечного злочинця – 12,5 кілограмів груш.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 17 січня 2020:
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