Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков

Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозковВести Кремля 41 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21.06 – пока одни протестуют против повышения пенсионного возраста, другие – его захищают. А когда устают – зовут на помощь родных, как сделал главный российский пропагандист Киселёв. Хотя сейчас строят ракеты на Марс, железную дорогу может затмить гиперлуп, госкорпорация "Ростех" хочет выпустить холодильники для меха.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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