Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21.06 – пока одни протестуют против повышения пенсионного возраста, другие – его захищают. А когда устают – зовут на помощь родных, как сделал главный российский пропагандист Киселёв. Хотя сейчас строят ракеты на Марс, железную дорогу может затмить гиперлуп, госкорпорация "Ростех" хочет выпустить холодильники для меха.

Также в выпуске: Новый враг России. Цифры Второй Мировой: что знают россияне.