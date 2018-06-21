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Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков

Вести Кремля 41 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21.06 – пока одни протестуют против повышения пенсионного возраста, другие – его захищают. А когда устают – зовут на помощь родных, как сделал главный российский пропагандист Киселёв. Хотя сейчас строят ракеты на Марс, железную дорогу может затмить гиперлуп, госкорпорация "Ростех" хочет выпустить холодильники для меха.

Также в выпуске:

Новый враг России.

Цифры Второй Мировой: что знают россияне.

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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