Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.06 – поки одні протестують проти підвищення пенсійного віку, інші – його захищают. А коли стомлюються – кличуть на допомогу рідних, як зробив головний російський пропагандист Кисельов. Хоч зараз будують ракети на Марс, залізницю може затьмарити хайперлуп, держкорпорація "Ростех" хоче випустити холодильники для хутра.

Також у випуску: Новий ворог Росії. Цифри Другої Світової: що знають росіяни.