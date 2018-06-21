Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків

Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозківВєсті Кремля 88 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.06 – поки одні протестують проти підвищення пенсійного віку, інші – його захищают. А коли стомлюються – кличуть на допомогу рідних, як зробив головний російський пропагандист Кисельов. Хоч зараз будують ракети на Марс, залізницю може затьмарити хайперлуп, держкорпорація "Ростех" хоче випустити холодильники для хутра.
Також у випуску:
Новий ворог Росії.
Цифри Другої Світової: що знають росіяни.
Джерело: 24 Канал
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