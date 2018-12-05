Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 5 декабря – иногда мода несет потери и жертвы, так произошло в России, ведь тамошняя политика уже никогда не будет такой модной. Оказалось, что возрождение СССР не за горами. Только для этого нужен один маленький переворот. Правда, не в Москве, а на Камчатке.

Также в выпуске: Московская хаза авантюристов-террористов.