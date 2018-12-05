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      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР

      Вести Кремля 57 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 5 декабря – иногда мода несет потери и жертвы, так произошло в России, ведь тамошняя политика уже никогда не будет такой модной. Оказалось, что возрождение СССР не за горами. Только для этого нужен один маленький переворот. Правда, не в Москве, а на Камчатке.

      Также в выпуске:

      Московская хаза авантюристов-террористов.

      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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