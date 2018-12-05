Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 5 грудня – іноді мода зазнає втрат і жертв, так сталось у Росії, адже тамтешня політика вже ніколи не буде такою модною. Виявилося, що відродження СРСР не за горами. Тільки для цього потрібен один маленький переворот. Правда, не в Москві, а в Камчатці.
Також у випуску:
Московська хаза авантюристів-терористів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі