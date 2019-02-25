Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 февраля – Жириновский бесится от того, что Лазарев во второй раз будет представлять Россию на Евровидении, ведь тот признает, что Крым – это Украина. На 23 февраля бурятские милиционеры получили в подарок стриптиз, однако добром вся эта история не завершилась.
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Источник: 24 канал
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