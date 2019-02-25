Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 лютого – Жиріновський скаженіє від того, що Лазарєв вдруге представлятиме Росію на Євробаченні, адже той визнає, що Крим – це Україна. На 23 лютого бурятські міліціонери отримали в подарунок стриптиз, однак добром уся ця історія не завершилась.

Також у випуску: Ні – жінкам на кораблі, так – сексизму: Рогозін хоче тільки чоловіче ім'я для нового космічного корабля! Бідність – не проблема: дочірнє підприємство "Газпрома" закупить елітні канцтовари на півмільйона рублів.