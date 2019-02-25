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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД

      Вєсті Кремля 48 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 лютого – Жиріновський скаженіє від того, що Лазарєв вдруге представлятиме Росію на Євробаченні, адже той визнає, що Крим – це Україна. На 23 лютого бурятські міліціонери отримали в подарунок стриптиз, однак добром уся ця історія не завершилась.

      Також у випуску:

      Ні – жінкам на кораблі, так – сексизму: Рогозін хоче тільки чоловіче ім'я для нового космічного корабля!

      Бідність – не проблема: дочірнє підприємство "Газпрома" закупить елітні канцтовари на півмільйона рублів.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Жиріновський
      Джерело: 24 канал
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