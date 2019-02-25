Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 лютого – Жиріновський скаженіє від того, що Лазарєв вдруге представлятиме Росію на Євробаченні, адже той визнає, що Крим – це Україна. На 23 лютого бурятські міліціонери отримали в подарунок стриптиз, однак добром уся ця історія не завершилась.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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