Вести Кремля: Жириновский переименовывает Крым. Украденное счастье от Тимати
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 марта – Крым возвращается в "родную" филологическое гавань. А противник всего заимствованного Жириновского руководит процессом. Ранее Тимати постоянно воровал музыку и клипы у настоящих музыкантов. Зато у него как не воровали, так не воруют. Потому что как можно украсть то, чего нет.
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Источник: 24 канал
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