Вести Кремля: Жириновский переименовывает Крым. Украденное счастье от Тимати

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 марта – Крым возвращается в "родную" филологическое гавань. А противник всего заимствованного Жириновского руководит процессом. Ранее Тимати постоянно воровал музыку и клипы у настоящих музыкантов. Зато у него как не воровали, так не воруют. Потому что как можно украсть то, чего нет.

Также в выпуске: Как живут пенсионеры в России.