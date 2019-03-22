Вєсті Кремля: Жиріновський перейменовує Крим. Украдене щастя від Тіматі

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 березня – Крим повертається у "рідну" філологічну гавань. Тим часом, противник всього запозиченого Жириновський керує процесом. Раніше Тіматі постійно крав музику та кліпи у справжніх музикантів. Натомість у нього як не крали, так не крадуть. Бо як можна вкрасти те, чого немає.

Також у випуску: Як живуть пенсіонери в Росії.