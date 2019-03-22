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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Вєсті Кремля: Жиріновський перейменовує Крим. Украдене щастя від Тіматі

      Вєсті Кремля 53 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 березня – Крим повертається у "рідну" філологічну гавань. Тим часом, противник всього запозиченого Жириновський керує процесом. Раніше Тіматі постійно крав музику та кліпи у справжніх музикантів. Натомість у нього як не крали, так не крадуть. Бо як можна вкрасти те, чого немає.

      Також у випуску:

      Як живуть пенсіонери в Росії. 

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      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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