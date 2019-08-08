Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 августа – главный коммунист РФ Зюганов уверен, что американцы вмешиваются в выборы и вообще – виноваты во всех бедах России. Несколько дней назад Трамп поставил крест на сделке по ликвидации ракет средней и малой дальности. Теперь никто не мешает Пине клепать столько ядерных бомбочек, сколько он захочет. Но, оказалось, бомбочки – это вчерашний день.

Также в выпуске: Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее. Видео "Вести Кремля" за 8 августа 2019: