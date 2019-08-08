Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 августа – главный коммунист РФ Зюганов уверен, что американцы вмешиваются в выборы и вообще – виноваты во всех бедах России. Несколько дней назад Трамп поставил крест на сделке по ликвидации ракет средней и малой дальности. Теперь никто не мешает Пине клепать столько ядерных бомбочек, сколько он захочет. Но, оказалось, бомбочки – это вчерашний день.
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Видео "Вести Кремля" за 8 августа 2019:
Источник: 24 канал
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