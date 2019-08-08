Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 серпня – головний комуніст РФ Зюганов впевнений, що американці втручаються у вибори та й загалом – винні в усіх бідах Росії. Кілька днів тому Трамп поставив хрест на угоді з ліквідації ракет середньої і малої дальності. Тепер ніхто не заважає Пині клєпати стільки ядерних бомбочок, скільки він захоче. Але, як виявилося, бомбочки – то вчорашній день.

Також у випуску: Патріарх Кіріл наказав всім жити бідніше.

Джерело: 24 канал