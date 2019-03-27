Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 марта – кажется, что мэр Белгорода перешел на темную сторону. Поэтому уже совсем скоро дети в местных парках развлечений будут кататься на "Звезде смерти", а бедный робот R2D2 станет обычным мусорником. Между РПЦ и коммунистами гораздо больше общего, чем кажется. В Калининграде в этом имели возможность убедиться не только люди, но даже гномы.
Также в выпуске:
ШойгуWood или Кинематограф по-русски.
Сказки от Ельцина, Путина и Медведева.
Источник: 24 канал
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