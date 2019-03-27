Вєсті Кремля: "Зоряні війни" Путіна. Ленін проти гномів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 березня – здається, що мер Бєлгорода перейшов на темну сторону. Тож вже зовсім скоро малеча у місцевих парках розваг кататиметься на "Зірці смерті", а бідний робот R2D2 стане звичайним російським смітником. Між РПЦ та комуністами набагато більше спільного, ніж здається. В Калінінграді у цьому мали змогу переконались не лише люди, а й навіть гноми.

Також у випуску: ШойгуWood або Кінематограф по-російськи. Казки від Єльцина, Путіна та Медведєва.

Джерело: 24 канал