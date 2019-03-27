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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вєсті Кремля: "Зоряні війни" Путіна. Ленін проти гномів

      Вєсті Кремля 54 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 березня – здається, що мер Бєлгорода перейшов на темну сторону. Тож вже зовсім скоро малеча у місцевих парках розваг кататиметься на "Зірці смерті", а бідний робот R2D2 стане звичайним російським смітником. Між РПЦ та комуністами набагато більше спільного, ніж здається. В Калінінграді у цьому мали змогу переконались не лише люди, а й навіть гноми.

      Також у випуску: 

      ШойгуWood або Кінематограф по-російськи.

      Казки від Єльцина, Путіна та Медведєва.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Ленін
      Джерело: 24 канал
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