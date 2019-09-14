Вести Кремля. Сливки: Путин – юморист. Поклонение головам Пыни

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября – с юмором в Раске Федараске все очень плохо. Сказал что-то не так – и сразу в "блэк лист". Единственный, кому там действительно можно пошутить – это сам Путин. Недавно он вкоторый раз отмочил. Пыня никогда не реагирует на плачь и просьбы жителей, так может гипсовый бюст солнцеликого поможет?

Также в выпуске: Какая страна – такие и достижения. Подарки батьке. Церковные флешмобы. Хайль зигфрид! Нано-столб. Он вам не лимон! "Голуби летят от нашей зоны".

Источник: 24 канал