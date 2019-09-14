Вести Кремля. Сливки: Путин – юморист. Поклонение головам Пыни
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября – с юмором в Раске Федараске все очень плохо. Сказал что-то не так – и сразу в "блэк лист". Единственный, кому там действительно можно пошутить – это сам Путин. Недавно он вкоторый раз отмочил. Пыня никогда не реагирует на плачь и просьбы жителей, так может гипсовый бюст солнцеликого поможет?
Также в выпуске:
Какая страна – такие и достижения.
Подарки батьке.
Церковные флешмобы.
Хайль зигфрид!
Нано-столб.
Он вам не лимон!
"Голуби летят от нашей зоны".
Источник: 24 канал
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