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      Вести Кремля. Сливки: Путин – юморист. Поклонение головам Пыни

      Вєсті Кремля 68 Читать новость на русском

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября – с юмором в Раске Федараске все очень плохо. Сказал что-то не так – и сразу в "блэк лист". Единственный, кому там действительно можно пошутить – это сам Путин. Недавно он вкоторый раз отмочил. Пыня никогда не реагирует на плачь и просьбы жителей, так может гипсовый бюст солнцеликого поможет?

      Также в выпуске:

      Путин ищет друзей.

      Оппозиция все еще на коленях.

      Россия економит на Космосе.

      РПЦ спасает от пьянства.

      Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября 2019 года:

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олексій Навальний Володимир Жиріновський Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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