Вести Кремля. Сливки: Путин – юморист. Поклонение головам Пыни
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября – с юмором в Раске Федараске все очень плохо. Сказал что-то не так – и сразу в "блэк лист". Единственный, кому там действительно можно пошутить – это сам Путин. Недавно он вкоторый раз отмочил. Пыня никогда не реагирует на плачь и просьбы жителей, так может гипсовый бюст солнцеликого поможет?
Также в выпуске:
Путин ищет друзей.
Оппозиция все еще на коленях.
Россия економит на Космосе.
РПЦ спасает от пьянства.
Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября 2019 года:
Джерело: 24 канал
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