В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября – с юмором в Раске Федараске все очень плохо. Сказал что-то не так – и сразу в "блэк лист". Единственный, кому там действительно можно пошутить – это сам Путин. Недавно он вкоторый раз отмочил. Пыня никогда не реагирует на плачь и просьбы жителей, так может гипсовый бюст солнцеликого поможет?

Также в выпуске: Путин ищет друзей. Оппозиция все еще на коленях. Россия економит на Космосе. РПЦ спасает от пьянства. Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября 2019 года:

Джерело: 24 канал