Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон

В итоговом выпуске программы "Вести. RU. Жир" за 25.11 – некоторые поступки украинских политиков очень удивляют избирателей, но это не удивительно. Оказывается, чтобы понять поведение отечественных чиновников нужно иметь медицинское образование узкой специализации. Два мощных иностранных лоукоста вошли на украинский рынок. Даже президент Украины заинтересовался билетами за 10 евро.

Также в выпуске: Юрий Бойко плевать на все хотел с высоты своих вышек. Нелепые обвинения Луценко. Черная пятница в Верховной Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука.