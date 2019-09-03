Вести UA: Аваков передает опыт. Акустическое оружие Ляшко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 сентября – Аваков имеет шесть месяцев, чтобы передать свой опыт. Все данные, чтобы стать его идеальным заместителем, имеет Геращенко. Но непонятно, чего он сможет научиться от действующего министра. Ежегодно в конце августа соцсети охватывает "лихорадка третьего сентября". Ляшко, которого отбросило на обочину политической жизни, тоже хочет быть в тренде.
Также в выпуске:
Шуфрича официально можно бить.
Кива нуждается в патриотическом дрессировщике.
Смотрите полное видео "Вести.UA" за 3 сентября 2019:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Разумков объяснил, почему Рада голосовала за проект Порошенко о неприкосновенностисегодня , 00:54
-
Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского3 сентября , 22:29
-
Никто не совершенен, – принц Гарри впервые ответил на обвинения в его и Меган лицемерии3 сентября , 21:21
Комментарии