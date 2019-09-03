Вести UA: Аваков передает опыт. Акустическое оружие Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 3 сентября – Аваков имеет шесть месяцев, чтобы передать свой опыт. Все данные, чтобы стать его идеальным заместителем, имеет Геращенко. Но непонятно, чего он сможет научиться от действующего министра. Ежегодно в конце августа соцсети охватывает "лихорадка третьего сентября". Ляшко, которого отбросило на обочину политической жизни, тоже хочет быть в тренде.

Также в выпуске: Шуфрича официально можно бить. Кива нуждается в патриотическом дрессировщике. Смотрите полное видео "Вести.UA" за 3 сентября 2019: