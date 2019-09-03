Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 вересня – Арсен Аваков має шість місяців, аби передати свій досвід. Всі дані, аби стати його ідеальним заступником, має Антон Геращенко. Та незрозуміло, чого він зможе навчитись від чинного міністра. Щороку наприкінці серпня соцмережі охоплює "лихоманка третього вересня". Олег Ляшко, якого кинуло на узбіччя політичного життя, теж прагне бути в тренді.

Також у випуску: Шуфрича офіційно можна бити. Кива потребує патріотичного дресувальника.

Джерело: 24 канал