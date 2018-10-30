Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
В свежем выпуске "Вести. UA "за 30.10 – "оппоблоковец" Вадим Новинский объяснил, откуда взял и первый, и второй да и вообще все свои миллионы. Премьер захотел продемонстрировать собственные таланты, мол, еще что-то умеет, а не только страной управлять. Владимир Гройсман решил не только проверить работу call-центра, но и самому попробовать себя в роли оператора.
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Сколько россиян готовы одобрить репрессивные меры со стороны государства по другим национальностям.
Православный остров свободы от Кирилла и РПЦ.
Источник: 24 канал
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