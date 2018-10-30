Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 30.10 – "опоблоківець" Вадим Новинський пояснив, звідки взяв і перший, і другий та й узагалі усі свої мільйони. Прем'єр захотів продемонструвати власні таланти, мовляв, ще щось уміє, а не лише країною керувати. Володимир Гройсман вирішив не лише перевірити роботу call-центру, але й самому себе спробувати у ролі оператора.
Також у випуску:
Скільки росіян готові схвалити репресивні заходи з боку держави щодо інших національностей.
Православний острів свободи від Кірілла та РПЦ.
Джерело: 24 канал
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