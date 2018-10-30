Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 30.10 – "опоблоківець" Вадим Новинський пояснив, звідки взяв і перший, і другий та й узагалі усі свої мільйони. Прем'єр захотів продемонструвати власні таланти, мовляв, ще щось уміє, а не лише країною керувати. Володимир Гройсман вирішив не лише перевірити роботу call-центру, але й самому себе спробувати у ролі оператора.

Також у випуску: Скільки росіян готові схвалити репресивні заходи з боку держави щодо інших національностей. Православний острів свободи від Кірілла та РПЦ.