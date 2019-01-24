Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича

В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 24 января – с немедленным осуществлением своих заявлений у Зеленского пока не клеится. Если невыполненные обещания будут накапливаться так быстро, то еще до официального выдвижения кандидат рискует остаться "с носом". Кажется, что Украина начинает брать пример с Кореи: недавно в азиатской стране за коррупцию осудили уже четвертого президента.

Также в выпуске: Вакарчук долго колебался, но таки сдался. Заколдованное место на границе с РФ.