Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
В свежем выпуске программы "Вести. UA " за 24 января – с немедленным осуществлением своих заявлений у Зеленского пока не клеится. Если невыполненные обещания будут накапливаться так быстро, то еще до официального выдвижения кандидат рискует остаться "с носом". Кажется, что Украина начинает брать пример с Кореи: недавно в азиатской стране за коррупцию осудили уже четвертого президента.
Также в выпуске:
Вакарчук долго колебался, но таки сдался.
Заколдованное место на границе с РФ.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии