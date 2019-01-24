Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 24 січня – з негайним здійсненням своїх заяв у Зеленського поки не клеїться. Якщо невиконані обіцянки накопичуватимуться так швидко, то ще до офіційного висунення кандидат ризикує залишитися "з носом". Здається, що Україна починає брати приклад з Кореї: нещодавно в азійській країні за корупцію засудили вже четвертого президента.

Також у випуску: Вакарчук довго вагався, але таки здався. Зачароване місце на кордоні з РФ.