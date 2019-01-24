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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича

      Вєсті.UA 213 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 24 січня – з негайним здійсненням своїх заяв у Зеленського поки не клеїться. Якщо невиконані обіцянки накопичуватимуться так швидко, то ще до офіційного висунення кандидат ризикує залишитися "з носом". Здається, що Україна починає брати приклад з Кореї: нещодавно в азійській країні за корупцію засудили вже четвертого президента.

      Також у випуску: 

      Вакарчук довго вагався, але таки здався.

      Зачароване місце на кордоні з РФ.

       

       

      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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