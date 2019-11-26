Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 25 ноября – британский премьер Борис Джонсон иногда ездит на работу на велосипеде. Его пример может вдохновить и украинскую верхушку. Бывший "регионал" Нестор Шуфрич от образа "совкового наркома" перешел к воплощению настоящего патриота и знатока классики литературы. Но это не точно.
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