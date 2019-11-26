Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 25 ноября – британский премьер Борис Джонсон иногда ездит на работу на велосипеде. Его пример может вдохновить и украинскую верхушку. Бывший "регионал" Нестор Шуфрич от образа "совкового наркома" перешел к воплощению настоящего патриота и знатока классики литературы. Но это не точно.

Также в выпуске: "Слуга народу" собирается спасать рейтинг. Кличко учит полицейских.