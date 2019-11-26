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      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка

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      Вєсті UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26 листопада – британський прем'єр Борис Джонсон інколи їздить на роботу велосипедом. Його приклад може надихнути і українську верхівку. Принаймні ресурси для цього уже точно є. Колишній "регіонал" Нестор Шуфрич від образу "совкового наркома" перейшов до втілення справжнього патріота та знавця класики літератури. Але це не точно.

      Також у випуску: 

      "Слуга народу" збирається рятувати рейтинг.

      Кличко вчить поліцейських.

      Дивіться програму "Вєсті. UA" за 26 листопада 2019:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський Нестор Шуфрич
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