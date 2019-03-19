Вести. UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 19 марта – языковой патруль в лице Андрея Парубия действует. Ведь государственный язык в Украине начали учить и ведущие, и чиновники. Даже кандидаты в президенты боятся наказания от спикера Рады. Весна 2019 запомнится модой на объединение в украинской политике. Нардепы Кивалов и Голубов не остались в стороне, но неизвестно, присоединится ли к ним кто-то.
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Источник: 24 канал
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