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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Вести. UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике

      Вести.UA 27 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 19 марта – языковой патруль в лице Андрея Парубия действует. Ведь государственный язык в Украине начали учить и ведущие, и чиновники. Даже кандидаты в президенты боятся наказания от спикера Рады. Весна 2019 запомнится модой на объединение в украинской политике. Нардепы Кивалов и Голубов не остались в стороне, но неизвестно, присоединится ли к ним кто-то.

      Также в выпуске:

      Первый антикоррупционный блин.

      Украинских журналистов предлагают наказывать сушкой сухарей.

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      Теги: Новости Украины Вести.UA Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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