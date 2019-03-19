Вести. UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 19 марта – языковой патруль в лице Андрея Парубия действует. Ведь государственный язык в Украине начали учить и ведущие, и чиновники. Даже кандидаты в президенты боятся наказания от спикера Рады. Весна 2019 запомнится модой на объединение в украинской политике. Нардепы Кивалов и Голубов не остались в стороне, но неизвестно, присоединится ли к ним кто-то.

Также в выпуске: Первый антикоррупционный блин. Украинских журналистов предлагают наказывать сушкой сухарей.