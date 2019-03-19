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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Вєсті. UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці

      Вєсті.UA 20 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 19 березня – мовний патруль в особі Андрія Парубія дійсно діє. Адже державну мову в Україні почали вчити і ведучі, і чиновники. Навіть кандидати в президенти бояться покарання від спікера Ради. Весна 2019 запам'ятається модою на об'єднання в українській політиці. Нардепи Ківалов та Голубов не залишились осторонь, та невідомо, чи хтось до них приєднається.

      Також у випуску: 

      Перший антикорупційний млинець.

      Українських журналістів пропонують карати сушінням сухарів.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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