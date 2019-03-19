Вєсті. UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 19 березня – мовний патруль в особі Андрія Парубія дійсно діє. Адже державну мову в Україні почали вчити і ведучі, і чиновники. Навіть кандидати в президенти бояться покарання від спікера Ради. Весна 2019 запам'ятається модою на об'єднання в українській політиці. Нардепи Ківалов та Голубов не залишились осторонь, та невідомо, чи хтось до них приєднається.

Також у випуску: Перший антикорупційний млинець. Українських журналістів пропонують карати сушінням сухарів.