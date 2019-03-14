Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 14 марта – из-за предвыборных скандалов в Украине забыли о главном– Олеге Ляшко. А поэтому он решил исправить эту несправедливость самостоятельно. Борислав Розенблат заявил, что НАБУ нарушило его права, когда расследовало коррупцию в нелегальной добыче янтаря. Теперь новый удар пришелся на Артема Сытника, которого обвинил в очень неожиданном преступлении.

Также в выпуске: Шуфрич наглядно показал, какой должен быть язык в действии. В главного полицейского Одессы вселился Азаров.