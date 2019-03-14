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      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику

      Вести.UA 108 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 14 марта – из-за предвыборных скандалов в Украине забыли о главном– Олеге Ляшко. А поэтому он решил исправить эту несправедливость самостоятельно. Борислав Розенблат заявил, что НАБУ нарушило его права, когда расследовало коррупцию в нелегальной добыче янтаря. Теперь новый удар пришелся на Артема Сытника, которого обвинил в очень неожиданном преступлении.

      Также в выпуске:

      Шуфрич наглядно показал, какой должен быть язык в действии.

      В главного полицейского Одессы вселился Азаров.

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      Теги: Артем Сытник Борислав Розенблат Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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