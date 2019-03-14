Вєсті. UA: Екстрене повідомлення від Ляшка. Розенблат мстить Ситнику

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 14 березня – через передвиборчі скандалами в Україні забули про головне – Олега Ляшка. А тому він вирішив виправити цю несправедливість самотужки. Борислав Розенблат заявив, що НАБУ порушило його права, коли розслідувало корупцію у нелегальному видобутку бурштину. Тепер новий удар припав на Артема Ситника, якого звинуватив у дуже несподіваному злочині.

Також у випуску: Шуфрич наочно показав, якою має бути мова у дії. В головного поліцейського Одеси вселився Азаров.