Вести. UA: коммунистические трупы дают Украине советы. Бужанский рвется в Раду
В выпуске программы "Вести. UA" за 8 апреля – стоит только украинскому политику отойти от власти, как он тут же рассказывает о злодеях, которые привели к плохому состоянию медицины и всего прочего. Недавно таким отличился Петр Симоненко. Больше всего скучает на карантине, похоже, Максим Бужанский. Он или очень хочет работать, или же поскорее выскочить на улицу. Объяснить такое желание несложно.
Также в выпуске:
Коварство, предательство и шантаж в Верховной Раде.
Как изменились доходы украинских олигархов: детали в цифрах.
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