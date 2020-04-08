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      Вєсті. UA: Комуністичні трупи дають Україні поради. Бужанський рветься до Ради

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 8 квітня – варто лише українському політику відійти від влади, як він тут же розповідає про лиходіїв, які призвели до поганого стану медицини і всього іншого. Нещодавно таким відзначився Петро Симоненко. Найбільше нудьгує на карантині, схоже, Максим Бужанський. Він або дуже хоче працювати, або ж якнайшвидше вискочити на вулицю. Пояснити таке бажання нескладно.

      Також у випуску:

      Підступність, зрада та шантаж у Верховній Раді.

      Як змінилися статки українських олігархів: деталі у цифрах.

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Максим Бужанський Петро Симоненко Вєсті.UA Новини політики
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