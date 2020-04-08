Вєсті. UA: Комуністичні трупи дають Україні поради. Бужанський рветься до Ради

У випуску програми "Вєсті.UA" за 8 квітня – варто лише українському політику відійти від влади, як він тут же розповідає про лиходіїв, які призвели до поганого стану медицини і всього іншого. Нещодавно таким відзначився Петро Симоненко. Найбільше нудьгує на карантині, схоже, Максим Бужанський. Він або дуже хоче працювати, або ж якнайшвидше вискочити на вулицю. Пояснити таке бажання нескладно.

Також у випуску: Підступність, зрада та шантаж у Верховній Раді. Як змінилися статки українських олігархів: деталі у цифрах.