Вести. UA. Медведчук подался в шоу-бизнес. Последователь Хрущева

В свежем выпуске программы "Вести. UA." за 05.12 – иногда кажется, что Виктор Медведчук дразнит власть. Показательно берет под контроль партии, свободно летает в Москву и так далее, но последней выходкой, похоже, пересек красную линию. Некоторые из современных политиков решили, что пришло время для нового Хрущева, а потому совместили заботу о сельском хозяйстве и необычное выступление с трибуны.

Также в выпуске: Сколько обходится Украине содержание одного узника – детали в цифрах. Каплин переплюнул всех политиков.