Вести. UA. Медведчук подался в шоу-бизнес. Последователь Хрущева
В свежем выпуске программы "Вести. UA." за 05.12 – иногда кажется, что Виктор Медведчук дразнит власть. Показательно берет под контроль партии, свободно летает в Москву и так далее, но последней выходкой, похоже, пересек красную линию. Некоторые из современных политиков решили, что пришло время для нового Хрущева, а потому совместили заботу о сельском хозяйстве и необычное выступление с трибуны.
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Источник: 24 канал
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