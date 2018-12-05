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      Вести. UA. Медведчук подался в шоу-бизнес. Последователь Хрущева

      Вести.UA 43 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA." за 05.12 – иногда кажется, что Виктор Медведчук дразнит власть. Показательно берет под контроль партии, свободно летает в Москву и так далее, но последней выходкой, похоже, пересек красную линию. Некоторые из современных политиков решили, что пришло время для нового Хрущева, а потому совместили заботу о сельском хозяйстве и необычное выступление с трибуны.

      Также в выпуске:

      Сколько обходится Украине содержание одного узника – детали в цифрах.

      Каплин переплюнул всех политиков.

      Теги: Виктор Медведчук Вести.UA
      Источник: 24 канал
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