Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA." за 05.12 – іноді здається, що Віктор Медвечдук просто дражнить владу. Показово бере під контроль партії, вільно літає до Москви і так далі, але останньою витівкою, схоже, перетнув червону лінію. Дехто з сучасних наших політиків вирішив, що настав час для нового Хрущова, а тому поєднав турботу про сільське господарство і незвичайний виступ із трибуни.

Також у випуску: Скільки коштує Україні утримання одного в'язня – деталі у цифрах. Каплін переплюнув всіх політиків.