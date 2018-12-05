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      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова

      274 Читать новость на русском
      Вєсті UA
      Вєсті UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA." за 05.12 – іноді здається, що Віктор Медвечдук просто дражнить владу. Показово бере під контроль партії, вільно літає до Москви і так далі, але останньою витівкою, схоже, перетнув червону лінію. Дехто з сучасних наших політиків вирішив, що настав час для нового Хрущова, а тому поєднав турботу про сільське господарство і незвичайний виступ із трибуни.

      Також у випуску:

      Скільки коштує Україні утримання одного в'язня – деталі у цифрах.

      Каплін переплюнув всіх політиків.

      Теги: Вєсті.UA Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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