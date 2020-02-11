Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
В выпуске программы "Вести.UA" за 11 февраля – Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса Президента Андрея Богдана. Зеленский назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака. Юрий Витренко предложил государству отдать все отсуженные "Нафтогазом" у России деньги украинцам.
Также в выпуске:
Кому Коломойский предлагать пить кофе.
Смотрите программу "Вести.UA" за 11 февраля 2020:
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