Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко

В выпуске программы "Вести.UA" за 11 февраля – Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса Президента Андрея Богдана. Зеленский назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака. Юрий Витренко предложил государству отдать все отсуженные "Нафтогазом" у России деньги украинцам.

Также в выпуске: Кому Коломойский предлагать пить кофе. Смотрите программу "Вести.UA" за 11 февраля 2020: