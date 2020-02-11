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      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко

      61 Читати новину українською
      Вести. UA / 24 канал

      В выпуске программы "Вести.UA" за 11 февраля – Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса Президента Андрея Богдана. Зеленский назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака. Юрий Витренко предложил государству отдать все отсуженные "Нафтогазом" у России деньги украинцам.

      Также в выпуске:

      Кому Коломойский предлагать пить кофе.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 11 февраля 2020:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Андрей Ермак Юрий Витренко Вести.UA
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