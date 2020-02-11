Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка

У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 лютого – Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу Президента Андрія Богдана. Зеленський призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака. Юрій Вітренко запропонував державі віддати українцям всі гроші, які "Нафтогаз" відсудив у Росії.

Також у випуску: Кому Коломойський пропонуватиме пити каву. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 11 лютого 2020: