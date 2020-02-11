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      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка

      90 Читать новость на русском
      Вєсті. UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 лютого – Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу Президента Андрія Богдана. Зеленський призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака. Юрій Вітренко запропонував державі віддати українцям всі гроші, які "Нафтогаз" відсудив у Росії.

      Також у випуску:

      Кому Коломойський пропонуватиме пити каву.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 11 лютого 2020:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Андрій Єрмак Вєсті.UA Юрій Вітренко
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