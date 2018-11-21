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      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков

      Вести.UA 115 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA " за 21.11 – Юрий Витальевич Луценко обвинил Раду в бездействии по делу Березкина. Раду, которая так же бездеятельно не проголосовала за его отставку. На днях свое возмущение Аваковым активисты высказывали под его домом. Однако их молитвы совсем скоро могут быть услышанными, ведь теперь он решил заняться бизнесом в пищевой промышленности.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко накануне выборов решил стать ближе к народу и начал летать дешевыми рейсами.

      Какой процент украинцев положительно относится к Сталину.

      Теги: Новости политики Арсен Аваков Юрий Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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